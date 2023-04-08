"إضعاف موسكو" .. هجمات أوكرانية على أهداف روسية في الجنوب المحتل

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وقال رئيس بلدية ميليتوبول المنفي، إيفان فيدوروف، الجمعة، إن أوكرانيا قصفت قاعدة عسكرية روسية في بلدة فيسيل القريبة، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".



وتأتي الضربة، بحسب المصدر ذاته، ضمن أحدث هجمات القوات الأوكرانية التي تشن حملة متنامية لإضعاف سيطرة روسيا التي تحتل مناطق واسعة بالجنوب.



"المحتل في جحيم" قال مسؤولون إن أوكرانيا قصفت قاعدة عسكرية روسية في الجنوب الذي تسيطر عليه موسكو، في أحدث هجوم من سلسلة ضربات استهدفت طرق إمداد رئيسية نحو شبه جزيرة القرم، وذلك في وقت تستعد فيه كييف لشن هجمات أوسع.وقال رئيس بلدية ميليتوبول المنفي، إيفان فيدوروف، الجمعة، إن أوكرانيا قصفت قاعدة عسكرية روسية في بلدة فيسيل القريبة، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".وتأتي الضربة، بحسب المصدر ذاته، ضمن أحدث هجمات القوات الأوكرانية التي تشن حملة متنامية لإضعاف سيطرة روسيا التي تحتل مناطق واسعة بالجنوب.

وخلال الأسبوع الماضي، هزت انفجارات قوية محيط محطة قطارات ومهبط طائرات عسكري، وأصيب مسؤول روسي نصبه بجروح خطيرة في هجوم بسيارة مفخخة في مدينة ميليتوبول الجنوبية.



وكشف رئيس بلدية المدينة على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة: "للأسبوع الثاني على التوالي، يعيش محتلو منطقة ميليتوبول الجحيم".



وتابع المسؤول الأوكراني أن روسيا تعزّز حضورها في المدينة، من خلال نقل عسكريين ومركبات بعد أن قامت بقطع اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة في المدينة لمنع السكان المحليين من إبلاغ السلطات الأوكرانية بتحركاتهم، غير أنه أشار إلى أنهم "لم يتمكنوا من إخفاء ذلك".



الانتقال للدفاع

وذكرت القيادة العسكرية الأوكرانية، الجمعة، أن روسيا عززت تحصيناتها في مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبية، وكذلك في المنطقة الشمالية بشبه جزيرة القرم.



وتعمل القوات الروسية على تزرع حقول ألغام وبناء حواجز وخنادق ضمن استعداداتها لصد هجوم أوكراني مضاد، يرتقب أن تطلقه كييف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز".



وفيما تلتزم القيادة العسكرية في أوكرانيا الصمت بشأن الأهداف المحتملة لهجومها المضاد، تلفت الصحيفة ذاتها إلى أن شرق البلاد يبقى "هدفا متوقعا بعد أن احتدم فيه القتال منذ أشهر".



لكن المسؤولين الأوكرانيين لم ينفوا أيضا التوقعات التي تشير إلى احتمالية أن يكون الجنوب هدفا أيضا، وذلك لمواصلة الحملة العسكرية الناجحة التي شنتها القوات الأوكرانية الصيف الماضي، والتي تكللت بانسحاب آلاف الجنود الروس من مدينة خيرسون. (الحرة)