مأساة... غرق 5 أطفال داخل خزان مياه (صورة)

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أفادت قناة NDTV الإخبارية، عن غرق 5 أطفال في خزان مياه في معبد وسط مدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو، جنوبي الهند.ووقع الحادث في مدينة تشيناي أثناء تجمع الزوار، لأداء الطقوس الدينية المرتبطة بمهرجان رام نافامي الهندوسي.وأوضحت القناة نقلا عن الشرطة المحلية، أن التحقيقات جارية في حيثيات الحادث، وأنه تم العثور على جثث الأطفال الـ 5، إلا أنه لم تتوافر أية معلومات فورية حول تفاصيل وطبيعة طقوس هذا الاحتفال. (روسيا اليوم)