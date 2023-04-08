غرق عشرات المهاجرين الأفارقة قبالة سواحل تونس

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قال قاضي محكمة صفاقس التونسية، فوزي المصمودي، السبت، إن 20 مهاجرا أفريقيا على الأقل فقدوا بعد غرق قاربهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.وقال المصمودي، إن خفر السواحل أنقذ 17 آخرين قبالة سواحل مدينة صفاقس الجنوبية من نفس القارب، اثنان منهم في حالة حرجة.ولقي عشرات المهاجرين مصرعهم وفقد آخرون في سلسلة من حوادث الغرق في البلد الذي يمثّل نقطة انطلاق رئيسية نحو السواحل الأوروبية القريبة. (الحرة)