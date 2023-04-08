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زيلينسكي ينظم إفطاراً رمضانياً ويكرّم جنوداً مسلمين (صور)

Lebanon 24
08-04-2023 | 10:01
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نظّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مأدبة إفطار رمضاني، أمس الجمعة، تعهّد خلالها باستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا.

وقال زيلينسكي لقادة مسلمين أوكرانيين وسفراء دول مسلمة: "محاولة روسيا استعباد أوكرانيا بدأت بالضبط مع احتلال القرم، بالضبط مع قمع حرية القرم وأوكرانيا وتتار القرم ومسلمي القرم"، حسب تعبيره.
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وقال زيلينسكي قبل تسليم جوائز لعدد من العسكريين الأوكرانيين المسلمين: "لا يوجد بديل لأوكرانيا أو للعالم سوى إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم. سنعود إلى شبه جزيرة القرم".
 
كما أعلن زيلينسكي في مسجد بضواحي وسط العاصمة كييف، أن أوكرانيا بدأت تقليداً جديداً لاستضافة إفطار رسمي.

وأضاف أن "أوكرانيا ممتنة لمسلمي بلدنا ولجميع المسلمين في العالم الذين يتوقون مثلنا إلى السلام والحماية من الشر". (العربية)
 
زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
 
زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
 
زيلينسكي على مأدبة الإفطار
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