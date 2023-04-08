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عربي-دولي

بشكل مفاجئ.. دولة إفريقية تطرد سفير ألمانيا لديها

Lebanon 24
08-04-2023 | 10:15
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أعلنت حكومة تشاد في بيان أنها أمرت السفير الألماني جوردون كريكه بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، في قرار قالت مصادر إنه مدفوع بتصريحات له بشأن تأخر انتقال تشاد إلى الحكم المدني بعد انقلاب عام 2021.
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وكتبت وزارة الإعلام التشادية على تويتر مساء الجمعة: "قرار الحكومة هذا مدفوع بالموقف الذي يفتقر للكياسة وعدم احترام التقاليد الدبلوماسية".

وقال مصدران بالحكومة التشادية، السبت، إن السفير كريكه انتقد تأجيل إجراء الانتخابات بعد الانقلاب، وحكما صدر العام الماضي سيسمح للزعيم العسكري المؤقت محمد إدريس ديبي بخوض انتخابات عام 2024.

ولم تعلق وزارة الخارجية الألمانية على طرد كريكه، لكن مصدرا مطلعا على تقدير الوزارة للموقف قال إن هذه الخطوة "غير مفهومة على الإطلاق" وأن الوزارة تجري اتصالات مع السلطات التشادية. (سكاي نيوز عربية) 
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