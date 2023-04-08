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تايلاند: أربعة قتلى على الأقلّ في إطلاق نار

Lebanon 24
08-04-2023 | 11:30
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قُتل أربعة أشخاص على الأقل في إطلاق نار في جنوب تايلاند السبت، وفق ما أعلنت الشرطة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطيين ما زالوا يبحثون عن المشتبه بتنفيذه الهجوم.
وبدأ الهجوم قرابة الخامسة بعد الظهر في منطقة خيري رات نيخوم في إقليم سورات ثاني، على بعد 600 كيلومتر تقريباً جنوبي العاصمة بانكوك.
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وقال قائد الشرطة المحلية كريانغكراي كرايكاو لوكالة فرانس برس "قضى أربعة أشخاص"، رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت وسائل إعلام محلية إنّ إطلاق النار حصل قرب منزل رئيس سابق للقرية.

وحيازة الأسلحة تسجل معدلات عالية في تايلاند حيث وقعت هجمات عدة في الأشهر الـ12 الماضية منها واحد من أكثر عمليات القتل الجماعي دموية في التاريخ الحديث للمملكة.

ففي تشرين الأول الماضي، أطلق الشرطي السابق بانيا خمراب (34 عاماً) النار داخل دار حضانة في ولاية نونغ بوا لام فو في شمال شرق البلاد، فقتل 36 شخصاً بينهم 24 طفلاً.

والشهر الماضي، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون في إقليم فيتشابوري في إطلاق نار انتهى بعد مواجهة استمرت 15 ساعة.
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