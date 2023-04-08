هجوم لعصابات مسلحة يودي بحياة 74 في نيجيريا

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قال مسؤولون محليون والشرطة، إن ما لا يقل عن 74 شخصاً لقوا حتفهم بولاية بينو النيجيرية في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون في الأسبوع الماضي، في أحدث اشتباكات في منطقة تشيع بها أعمال العنف بين الرعاة والمزارعين.وزاد العنف في الأعوام الماضية بعدما أدى النمو السكاني إلى اتساع نطاق المنطقة المخصصة للزراعة، مما قلص مساحات الأراضي المتاحة لرعي قطعان الماشية.