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رصد عشرات حالات التسمم الجديدة في مدارس للفتيات في إيران

Lebanon 24
08-04-2023 | 12:30
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تعرّضت عشرات الفتيات السبت للتسمّم في عدّة مدارس في مختلف أنحاء إيران التي تشهد منذ أكثر من أربعة أشهر عمليات تسمّم غامضة تطال تلميذات المدارس، وفق وسائل إعلام إيرانية.

ومنذ نهاية تشرين الثاني، تعرّض عدد من المدارس التي ترتادها في الغالب فتيات، لحالات تسمّم مفاجئة بأنواع من الغاز أو بمواد سامّة، ما تسبّب بحالات إغماء وشعور بالإعياء، وتبعه في بعض الأحيان دخول إلى المستشفى.
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