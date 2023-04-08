بلينكن يزور فيتنام الأسبوع المقبل

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قال السيناتور الأميركي جيف ميركلي خلال مؤتمر صحفي في هانوي، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور فيتنام الأسبوع المقبل في إطار مساعي واشنطن للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية مع البلد الآسيوي إلى مستوى أعلى هذا العام.وستأتي زيارة بلينكن، التي لم يُعلن عنها رسمياً حتى الآن، بعد إجراء الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالاً هاتفياً الأسبوع الماضي مع نجوين فو ترونج الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم.وتأمل الولايات المتحدة في النهوض بالعلاقات مع هانوي هذا العام على أن يكون من الأمثل تحقيق ذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لشراكتها الشاملة مع فيتنام والتي تحل في تموز.