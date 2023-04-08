معارك شرسة في باخموت.. والإمدادات تدعم صمود الأوكرانيين

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يوم جديد من العمليات القتالية تشهده الجبهة الأوكرانية الروسية، اليوم السبت، حيث تستمر القوات الروسية في محاولة بسط السيطرة على أراض أوكرانية، فيما تستمر كييف في مقاومة الدب الروسي مدعومة من القوى الغربية بالأسلحة والعتاد، في محاولة لاستعادة السيطرة على أراضيها.واستهدف قصف أوكراني بصواريخ غراد دونيتسك طيلة اليومين الماضيين، مضيفاً أن "معارك شرسة في المحور الشمالي لباخموت تدور بين فاغنر والقوات الأوكرانية".وفيما تستمر المعارك الطاحنة في باخموت، أعلن مقر التنسيق بين الإدارات الروسية في أوكرانيا، أن كييف تستعد لاستفزاز بمقاطعة سومي يحاكي "استخدام الجيش الروسي ذخيرة كيميائية". وذكر المقر أنه تم نقل مواد سامة إلى المنطقة حتى يتمكن الخبراء الغربيون من تسجيل "استخدام القوات الروسية للأسلحة الكيميائية".وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، أضاف: "يجري بإشراف مكتب رئيس أوكرانيا، التحضير لاستفزاز واسع النطاق يهدف إلى تشويه سمعة روسيا على الساحة الدولية".وفي آخر التطورات الميدانية، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو، اليوم السبت، إسقاط صاروخ أُطلق من أوكرانيا في بلدة فيودوسيا المطلة على البحر الأسود في المنطقة التي تسيطر عليها روسيا.وأضاف سيرجي أكسيونوف عبر تليغرام "تم إسقاط صاروخ أُطلق من أوكرانيا فوق فيودوسيا". ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير الميدانية.وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014. وتطالب كييف موسكو بإعادتها.ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن أوليج كريوتشكوف، وهو من مستشاري أكسيونوف، قوله إن الحطام سقط في بلدة بالقرم لكن لم ترد أنباء عن أضرار أو قتلى.مجموعة استطلاع معاديةوأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قناصة روسيين قضوا على مجموعة استطلاع معادية على محور جنوب دونيتسك، كانت تحاول إجراء عملية استطلاع.