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عربي-دولي

أول تعليق من قائد "سوريا الديمقراطية" بعد الهجوم التركي بالسليمانية

Lebanon 24
08-04-2023 | 13:30
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دان مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، محاولة الاستهداف التي نجا منها مساء أمس، من خلال هجوم تركي على مطار السليمانية.

وقال عبدي في بيان: "ندين بشدة استهداف مطار السليمانية من قبل تركيا، هذه الانتهاكات مستمرة في العراق وسوريا ولها أبعاد خطيرة ضد المنطقة".
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وأضاف: "موقف الاتحاد الوطني القومي المساند لأشقائه في سوريا يزعج تركيا".

وشدد قائلاً: "سنستمر في علاقاتنا المبدئية مع أشقائنا وحلفائنا في السليمانية، وإننا في صف واحد ضد هذه الانتهاكات".

من جهتها، دانت رئاسة إقليم كردستان العراق العملية، وقالت في بيان: "تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان، وآخرها قصف مطار السليمانية المدني. ونحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية. وفي هذا الصدد نطالب الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية. وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا".

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