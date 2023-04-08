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عربي-دولي

تقرير بريطاني يتحدث عن "فشل روسي".. ويحدد تاريخ "التحول"

Lebanon 24
08-04-2023 | 15:00
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قال تقرير استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، إن الحملة الروسية التي جرى شنها على منشآت للطاقة في أوكرانيا المجاورة فشلت بشكل كبير في إلحاق الضرر الذي كانت تراهن عليه.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن روسيا راهنت على إحداث شلل في المنظومة الأوكرانية الموجدة للطاقة خلال الشتاء الأخير، لكنها أخفقت في ذلك.
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وتحدث التقرير البريطاني عن  "فشل" من درجة "محتمل جدا"، في إشارة إلى أن موسكو لم تتمكن من إحداث التأثير الذي كانت تريده على الأرض.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجمات الروسية ذات النطاق الواسع ضد منشآت أوكرانية للطاقة أصبحت نادرة منذ مطلع مارس الماضي، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.

ورجح التقرير أن تشهد أوكرانيا المزيد من التحسن في هذا الجانب، أي في مجال الطاقة، لا سيما مع اقتراب الصيف وزيادة درجة الحرارة.

وتعد بريطانيا من الدول الداعمة بقوة لأوكرانيا منذ أن أطلقت روسيا عمليات عسكرية في أراضي جارتها، في 24 شباط 2022.

وتتحدث التقارير الغربية باستمرار عن تعثر روسي على الأرض في أوكرانيا، لا سيما في ظل حصول نوع من الجمود العسكري على الأرض.

من جانبها، تؤكد روسيا مضيها قدما في تنفيذ العمليات العسكرية بأوكرانيا، متهمة كييف بخوض حرب وكالة، بإيعاز من حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وجرى النظر إلى الهجمات الروسية الواسعة على منشآت للطاقة بمثابة ضغط على كييف، لا سيما بعد شن هجمات ضد شبه جزيرة القرم وأخرى بمسيرات داخل روسيا.
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