18
o
بيروت
20
o
طرابلس
3
o
صور
22
o
جبيل
-2
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تطورٌ بارز.. فريقٌ سعودي يصل إلى إيران لترتيب إعادة افتتاح مقرّات دبلوماسية
Lebanon 24
08-04-2023
|
12:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في إيران إلى العاصمة طهران.
وتأتي تلك الخطوة إنفاذاً للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من المملكة العربية السعودية وإيران والصين، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، التي جرت في بكين.
Advertisement
وبحسب وكالة "واس"، التقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.
وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق عن شكره لرئيس المراسم السفير هوناردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق، فيما أعرب هوناردوست عن استعداد بلاده وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.
واتفقت الرياض وطهران على إنهاء خلافهما الدبلوماسي وإعادة فتح السفارات في اتفاق توسطت به الصين في الشهر الماضي.
وفي مقطع مصور قصير على "تويتر" الخميس، تبادل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التحية.
وناقش الاجتماع استئناف العلاقات الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي وترتيبات تبادل السفراء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة في لبنان من مركز رصد الزلازل.. ما الذي كُشِف اليوم؟
Lebanon 24
مفاجأة في لبنان من مركز رصد الزلازل.. ما الذي كُشِف اليوم؟
05:55 | 2023-04-08
08/04/2023 05:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"حركات" أزعجت المشاركين: ماذا حصل في الكسليك؟
Lebanon 24
"حركات" أزعجت المشاركين: ماذا حصل في الكسليك؟
03:45 | 2023-04-08
08/04/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن كبير... وفاة فنان مع عائلته في حادث سير مروّع
Lebanon 24
حزن كبير... وفاة فنان مع عائلته في حادث سير مروّع
09:39 | 2023-04-08
08/04/2023 09:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارتها تحطمت بالكامل.. فنانة لبنانية تتعرّض لحادث سير مروع في بيروت وهذه حالتها (صور)
Lebanon 24
سيارتها تحطمت بالكامل.. فنانة لبنانية تتعرّض لحادث سير مروع في بيروت وهذه حالتها (صور)
04:16 | 2023-04-08
08/04/2023 04:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تمزيق الممثل السوري ملابس ديمة قندلفت حديث الجمهور... خنقها واعتدى عليها
Lebanon 24
فيديو تمزيق الممثل السوري ملابس ديمة قندلفت حديث الجمهور... خنقها واعتدى عليها
08:00 | 2023-04-08
08/04/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:00 | 2023-04-09
إطلاق نار بمركز تجاري بولاية أميركية.. هل من إصابات؟
23:30 | 2023-04-08
روسيا تتهم كييف بالتحضير "لاستفزاز كيميائي".. وترجح قرب هجوم أوكراني مضاد
23:11 | 2023-04-08
"إسرائيل" تقصف أهدافاً في سوريا بعد إطلاق صواريخ على الجولان
23:00 | 2023-04-08
قصف مطار السليمانية... اتهامات متبادلة بين الحزبين الكرديين
17:01 | 2023-04-08
الجيش الأردني: سقوط صاروخ أطلق من سوريا باتجاه الجولان داخل أراضينا
16:59 | 2023-04-08
مسؤولون سعوديون في طهران لبحث إعادة فتح السفارة والقنصلية
فيديو
بعدما تعرّض للطعن وسط الشارع.. تفاصيل جديدة لآخر لحظات الملياردير الأميركي المقتول (فيديو)
Lebanon 24
بعدما تعرّض للطعن وسط الشارع.. تفاصيل جديدة لآخر لحظات الملياردير الأميركي المقتول (فيديو)
05:00 | 2023-04-08
09/04/2023 07:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"غسلا لشرفها".. دهست شقيق زوجها ثم قتلته برصاصة! (فيديو)
Lebanon 24
"غسلا لشرفها".. دهست شقيق زوجها ثم قتلته برصاصة! (فيديو)
04:01 | 2023-04-08
09/04/2023 07:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حقق نحو ملياري مشاهدة.. فيديو الإمام الجزائري والقطة يجتاح العالم وهذا جديده
Lebanon 24
حقق نحو ملياري مشاهدة.. فيديو الإمام الجزائري والقطة يجتاح العالم وهذا جديده
02:00 | 2023-04-08
09/04/2023 07:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact