مسؤولون سعوديون في طهران لبحث إعادة فتح السفارة والقنصلية

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وصل مسؤولون سعوديون، إلى طهران لمناقشة آليات إعادة افتتاح سفارة المملكة في العاصمة الإيرانية والقنصلية العامة في مشهد، وفق وسائل الإعلام السعودية الرسمية.وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في إيران وصل إلى العاصمة طهران السبت.وأضافت أن التحرك السعودي جاء إنفاذا للاتفاق الثلاثي المشترك لكلٍ من السعودية وإيران والصين، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين وزيري خارجية البلدين التي جرت في بكين يوم الخميس.وأعلنت السعودية وإيران الشهر الماضي اتفاقا برعاية بكين لإعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات التي أغلقت منذ 2016.والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.