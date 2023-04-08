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خبرٌ عاجل.. صواريخ تضربُ الجولان و "إسرائيل" تستنفر!

Lebanon 24
08-04-2023 | 15:21
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أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة، مساء اليوم السبت، عن إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان المحتل.
 
ولفتت التقارير الأوليّة إلى أنّ الرشقة التي أطلقت مؤلفة من 3 صواريخ انطلقت من جنوب سوريا باتجاه الجولان السوري، وأضافت: "الصاروخ الأول سقط في سوريا فيما الثاني سقط في الأردن. أما الصاروخ الثالث فسقط في الجولان".
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وإثر ما حصل، فقد أفيد عن تفعيل صفارات الإنذار في الجولان، وقد استنفرَ جيش الإحتلال الإسرائيلي قواته هناك والعملُ جارٍ على تحديد مكان إطلاق الصواريخ. 
 
من جهتها، قالت قناة "العربيّة" إنّ إطلاق الصواريخ هو ردّ على الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. أما إذاعة الجيش الإسرائيلي، فأشارت إلى أنه لا يزالُ من غير الواضح ما إذا كانت عملية إطلاق الصواريخ قد نُفذت من الأراضي اللبنانية أو السورية. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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