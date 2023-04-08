بعد إطلاق صواريخ باتجاه الجولان.. تحليق كثيف لطيران إسرائيلي فوق الجليل

أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة بأنّ طائرات جيش العدو تحلق بشكل مكثف فوق مناطق الجليل الأعلى، وذلك عقب حادثة إطلاق صواريخ باتجاه الجولان المحتل، مساء اليوم السبت.

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بدورها، أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأنّ دبابات إسرائيلية قصفت أهدافاً داخل الأراضي السوريّة بعد الحادثة التي حصلت مساءً، وقد سُمعت أصوات الإنفجارات في مختلف أرجاء الجولان.



من جهتهم، قال مراسلون عسكريون إسرائيليون إنّ مصدر إطلاق الصواريخ اليوم في سوريا هو فرصة جيدة للكيان الإسرائيلي للردّ على عمليات محور المقاومة الأخيرة ضدّ "إسرائيل".