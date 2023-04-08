فلسطين.. إستهداف حاجز إسرائيلي في نابلس وإستشهاد شاب في قلقيلية

شهدت الساحة الفلسطينية، اليوم السبت، تطورات أمنية جديدة تمثلت في تعرّض قوة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار عند أحد مداخل نابلس.



Advertisement كذلك، فقد استشهد شابٌّ فلسطيني يدعى عائد عزام سليم (20 عاماً)، مساء اليوم، إثر إصابته برصاصٍ إسرائيلي في بلدة عزون قضاء قلقيلية شمال الضفة الغربية. كذلك، فقد استشهد شابٌّ فلسطيني يدعى عائد عزام سليم (20 عاماً)، مساء اليوم، إثر إصابته برصاصٍ إسرائيلي في بلدة عزون قضاء قلقيلية شمال الضفة الغربية.

مع هذا، أفادت القناة 14 الإسرائيلية عن وقوع عملية إطلاق نار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل.



وشهدت مناطق عدة في الضفة الغربية اعتداءات واسعة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن وقوع إصابات بين المواطنين.



وتزامنت تلك التطورات مع حادثة إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان، إذ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنه تمّ رصد إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه "إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ "قذيفة واحدة دخلت الأراضي الفلسطينية المُحتلة وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان".



ولفت أدرعي إلى أنه "لم يجر إطلاق صواريخ اعتراضٍ وفق السياسة المتبعة".