Advertisement

عربي-دولي

فلسطين.. إستهداف حاجز إسرائيلي في نابلس وإستشهاد شاب في قلقيلية

Lebanon 24
08-04-2023 | 16:28
A-
A+
Doc-P-1055413-638165935121453130.jpg
Doc-P-1055413-638165935121453130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت الساحة الفلسطينية، اليوم السبت، تطورات أمنية جديدة تمثلت في تعرّض قوة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار عند أحد مداخل نابلس.

Advertisement
كذلك، فقد استشهد شابٌّ فلسطيني يدعى عائد عزام سليم (20 عاماً)، مساء اليوم، إثر إصابته برصاصٍ إسرائيلي في بلدة عزون قضاء قلقيلية شمال الضفة الغربية. 
 
مع هذا، أفادت القناة 14 الإسرائيلية عن وقوع عملية إطلاق نار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل.

وشهدت مناطق عدة في الضفة الغربية اعتداءات واسعة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن وقوع إصابات بين المواطنين.

وتزامنت تلك التطورات مع حادثة إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان، إذ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنه تمّ رصد إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه "إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ "قذيفة واحدة دخلت الأراضي الفلسطينية المُحتلة وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان".

ولفت أدرعي إلى أنه "لم يجر إطلاق صواريخ اعتراضٍ وفق السياسة المتبعة". 

بدورها، أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأنّ دبابات إسرائيلية قصفت أهدافاً داخل الأراضي السوريّة بعد الحادثة التي حصلت مساءً، وقد سُمعت أصوات الإنفجارات في مختلف أرجاء الجولان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2023-04-11
08:00 | 2023-04-11
07:38 | 2023-04-11
07:34 | 2023-04-11
06:57 | 2023-04-11
06:01 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website