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تظاهرات حاشدة ضد "إصلاح القضاء" بإسرائيل

Lebanon 24
08-04-2023 | 16:27
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كتب موقع "سكاي نيوز": تظاهر حوالي 145 شخصا في تل أبيب، السبت، ضد خطة الإصلاح القضائي، التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لإقرارها على الرغم من تعليقه التشريع في وقت سابق، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
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ووصلت أزمة مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل إلى ذروتها نهايات الشهر الماضي، عندما خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع من شمالي البلاد إلى جنوبها، رفضا لهذه التعديلات، في واحدة من أكبر الاحتجاجات فومع احتدام الحالة الاحتجاجية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  "تعليق" العمل في العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية والتي تواجه باحتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتنياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 أبريل).ي تاريخ إسرائيل.
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