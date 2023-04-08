الجيش الأردني: سقوط صاروخ أطلق من سوريا باتجاه الجولان داخل أراضينا

أعلن الجيش الأردني أن أحد الصواريخ التي أطلقت من سوريا باتجاه الجولان المحتل، السبت، سقط داخل الأراضي الأردنية.

ولفت جيش المملكة الهاشمية إلى أن شظايا صاروخ سقطت في منطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية من دون وقوع أي أضرار.