"إسرائيل" تقصف أهدافاً في سوريا بعد إطلاق صواريخ على الجولان

بعد الصواريخ التي أطلقت من الأراضي السورية باتجاه هضبة الجولان المحتلة، كشفت "إسرائيل" المواقع التي ضربتها في سوريا رداً على ذلك.

وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، إن "إسرائيل قصفت مجمعا للجيش السوري وأنظمة رادار عسكرية ومواقع مدفعية تستخدمها قوات مسلحة سورية".

Advertisement

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر"، أن "طائرات حربية إسرائيلية أغارت على أهداف إضافية في سوريا ومن بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة بالإضافة لرادار ومواقع مدفعية تابعة للجيش السوري".

وأضاف المتحدث: "تأتي هذه الغارات بعد ان استهدفت مسيّرة إسرائيلية منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمت لإطلاق القذائف من داخل سوريا باتجاه إسرائيل".

كما حمل الحكومة السورية مسؤولية جميع التحركات والأفعال التي تجري على أراضيها.

قالت وزارة الدفاع السورية إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم صاروخي شنته إسرائيل فجر اليوم الأحد.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية في منشور على حسابها في "فيسبوك" أن "حوالي الساعة 5:00 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".



وأضافت الوزارة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، مؤكدة أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وكان الجيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق من فجر اليوم الأحد، إن "إسرائيل أطلقت صواريخ على سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم ردا على إطلاق صواريخ على أراضي الجولان المحتل".



وقال الجيش إن "ثلاثة صواريخ فقط عبرت إلى أراضي الجولان، وسقط اثنان منها في أرض مفتوحة واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الثالث".

وجاءت الضربات وسط تصاعد حدة التوتر بين "إسرائيل" والجماعات الفلسطينية في أعقاب مداهمة إسرائيل للمسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان.



ويوم الخميس، جرى إطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان، مما دفع "إسرائيل" للرد بضربات جوية عبر الحدود لمواقع مرتبطة بحركة حماس في لبنان وغزة.