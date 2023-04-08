Advertisement

عربي-دولي

"إسرائيل" تقصف أهدافاً في سوريا بعد إطلاق صواريخ على الجولان

Lebanon 24
08-04-2023 | 23:11
A-
A+
Doc-P-1055431-638166185007582402.jpg
Doc-P-1055431-638166185007582402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الصواريخ التي أطلقت من الأراضي السورية باتجاه هضبة الجولان المحتلة، كشفت "إسرائيل" المواقع التي ضربتها في سوريا رداً على ذلك.
 
 
وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، إن "إسرائيل قصفت مجمعا للجيش السوري وأنظمة رادار عسكرية ومواقع مدفعية تستخدمها قوات مسلحة سورية".
Advertisement
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر"، أن "طائرات حربية إسرائيلية أغارت على أهداف إضافية في سوريا ومن بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة بالإضافة لرادار ومواقع مدفعية تابعة للجيش السوري".
 
 
وأضاف المتحدث: "تأتي هذه الغارات بعد ان استهدفت مسيّرة إسرائيلية منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمت لإطلاق القذائف من داخل سوريا باتجاه إسرائيل".
 
 
كما حمل الحكومة السورية مسؤولية جميع التحركات والأفعال التي تجري على أراضيها.
 
قالت وزارة الدفاع السورية إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم صاروخي شنته إسرائيل فجر اليوم الأحد.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية في منشور على حسابها في "فيسبوك" أن "حوالي الساعة 5:00 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".
وأضافت الوزارة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، مؤكدة أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
 
 
وكان الجيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق من فجر اليوم الأحد، إن "إسرائيل أطلقت صواريخ على سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم ردا على إطلاق صواريخ على أراضي الجولان المحتل".
 

وقال الجيش إن "ثلاثة صواريخ فقط عبرت إلى أراضي الجولان، وسقط اثنان منها في أرض مفتوحة واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الثالث".
وجاءت الضربات وسط تصاعد حدة التوتر بين "إسرائيل" والجماعات الفلسطينية في أعقاب مداهمة إسرائيل للمسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان.

ويوم الخميس، جرى إطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان، مما دفع "إسرائيل" للرد بضربات جوية عبر الحدود لمواقع مرتبطة بحركة حماس في لبنان وغزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2023-04-11
08:00 | 2023-04-11
07:38 | 2023-04-11
07:34 | 2023-04-11
06:57 | 2023-04-11
06:01 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website