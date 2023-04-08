روسيا تتهم كييف بالتحضير "لاستفزاز كيميائي".. وترجح قرب هجوم أوكراني مضاد

أعلن مقر التنسيق بين الإدارات الروسية في أوكرانيا أن كييف تستعد لتنفيذ ما سماه "استفزازا واسع النطاق يهدف إلى تشويه سمعة روسيا على الساحة الدولية".



وأوضح أن "الاستفزاز يحاكي استخدام الجيش الروسي ذخيرة كيميائية في مقاطعة سومي، بهدف صرف أنظار العالم عن جرائم نازيي قوات كييف".

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واشار المقر الى أنه تم نقل مواد سامة إلى المنطقة حتى يتمكن الخبراء الغربيون من تسجيل استخدام القوات الروسية للأسلحة الكيميائية.



من ناحية أخرى، نشرت صحيفة غازيتا الروسية تقريرا تحدثت فيه عن تصريح ميخايلو بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على الاستيلاء على شبه جزيرة القرم في غضون 5 أو 7 أشهر.



وذكر التقرير أن الكثيرين ربطوا تصريح بودولاك بالهجوم المضاد المقبل للقوات المسلحة الأوكرانية، مرجحا أن تكون بداية الهجوم في 20 نيسان الجاري.



بدورها، قالت صحيفة واشنطن بوست إن القوات الأوكرانية تواجه "نقصا حادا" في الذخيرة، ما دفع الأوكرانيين إلى البحث عن طرق للحفاظ على الإمدادات حتى يتمكن حلفاؤهم الغربيون من إنتاج أو شراء المزيد.





وكشف مسؤول عسكري أوكراني أن كييف تطلق نحو 7700 قذيفة يوميا رغم النقص الحاد، بينما تشير بعض التقديرات إلى أن روسيا تطلق 3 أضعاف هذه الكمية.





على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني أنه يرى بلاده تسير في طريقها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على الرغم من "حرب العدوان" الروسية.



وقال زيلينسكي في رسالة مصورة نشرت مساء السبت إنه في ضوء المساعدات العسكرية الجديدة من الغرب والدعم الدولي تكون أوكرانيا مرت بأسبوع من السير "على الطريق إلى حلف شمال الأطلسي".



وتقدم زيلينسكي في خريف عام 2022، بطلب للانضمام السريع لبلاده إلى الحلف، ويراهن على معاملة تفضيلية لبلاده وهو ما أبدت كل من الحكومة الألمانية والولايات المتحدة تحفظات بشأنه. (الجزيرة)