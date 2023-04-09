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عربي-دولي

تايوان ترصد 71 طائرة صينية و9 سفن حول الجزيرة

Lebanon 24
09-04-2023 | 00:30
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أشارت وزارة الدفاع التايوانية الى أنها "رصدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 طائرة للقوات الجوية الصينية وتسع سفن من قوات البحرية حول الجزيرة"، وفق ما نقلته رويترز.
 
وبدأت الصين يوم السبت، مناورات حول تايوان وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي في اليوم الأول من مناورات تستمر حتى الاثنين.
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وذكرت قناة "سي سي تي في" أن "التدريبات اليوم تركز على قدرة السيطرة على البحر والمجال الجوي والاتصالات... لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل لتايوان. ولم يحدد موقع التدريبات بدقة.
وأوضحت القناة أن التدريبات تجري بمشاركة مدمرات وزوارق سريعة قاذفة للصواريخ ومقاتلات وطائرات تموين وأجهزة تشويش.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الصيني شي يي، في بيان إن هذه المناورات تشكل "تحذيرا جديا من التواطؤ بين القوى الانفصالية التي تسعى إلى استقلال تايوان والقوى الخارجية، وكذلك من أنشطتها الاستفزازية".
كذلك أوضح الجيش الصيني أن المناورات التي تشمل "دوريات" أيضا، "ضرورية لحماية سيادة الصين ووحدة أراضيها وسلامتها".
وقالت السلطات البحرية في فوجيان إن مناورات بالذخيرة الحية ستجرى الاثنين في مضيق تايوان قرب ساحل هذه المقاطعة الواقعة مقابل الجزيرة.
ويبلغ عرض أضيق جزء من مضيق تايوان بين الساحل الصيني والجزيرة نحو 130 كلم.
بدورها، رأت تايبيه أن المناورات تهدد "الاستقرار والأمن" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ودانت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، السبت، "النزعة التوسعية الاستبدادية" للصين، مؤكدة أن الجزيرة "ستواصل العمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى... دفاعا عن قيم الحرية والديمقراطية".
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها "تتابع الوضع وكلفت الجيش الرد على النشاطات العسكرية الصينية.

وبعد ساعات على إعلان بكين هذه التدريبات، التقت تساي وفدا من الكونغرس الأميركي يزور الجزيرة.

وأكد مايكل ماكول رئيس الوفد والمسؤول عن مبيعات المعدات العسكرية الأميركية إلى دول أجنبية، أن واشنطن تعمل على إمداد تايوان بالأسلحة سريعا. (وكالات)
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