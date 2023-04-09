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عربي-دولي

نتنياهو يستدعي لابيد لـ "إحاطة أمنية"

Lebanon 24
09-04-2023 | 01:00
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استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الأحد زعيم المعارضة يائير لابيد، لجلسة تقييم للأوضاع الأمنية في ظل التصعيد الجاري على جبهات متعددة.
ووفق القناة 12 العبرية، فإن نتنياهو يسعى للتأكيد على دعم المعارضة للتصعيد من جديد على الجبهات التي قصفت فيها إسرائيل مؤخرا.
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وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر في وقت سابق يوم السبت بيانا، قال فيه إن صافرة إنذار فُعّلت إثر إطلاق 3 صواريخ من الأراضي السورية نحو الجولان السوري.
 
 
وفجر اليوم الاحد، أعلن الجيش إن "إسرائيل أطلقت صواريخ على سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم ردا على إطلاق صواريخ على أراضي الجولان المحتل".


ويأتي هذا في ظل أسبوع فيه تصعيد أمني على إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين في المسجد القبلي.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع في قطاع غزة وفي المنطقة الواقعة بين سهل رأس العين ومخيم الرشيدية جنوبي صور بلبنان، في أعقاب تحميل إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية حماس، مسؤولية إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان تجاه أهداف إسرائيلية في الجليل.

وأطلقت 34 قذيفة صاروخية من لبنان صوب إسرائيل عصر الخميس، واعترضت القبة الحديدية 25 منها. (روسيا اليوم)
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