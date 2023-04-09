Advertisement

عربي-دولي

بعد الاعتداء على مطار السليمانية... موقف لافت للعراق

Lebanon 24
09-04-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1055453-638166227554839647.jpg
Doc-P-1055453-638166227554839647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الاعتداء على مطار السليمانية.

وأكد بيان للرئاسة العراقية أن الهجوم يعد خرقا للسيادة الوطنية، وشدد على حق العراق في اتخاذ السبل المشروعة لمنع الخروقات.
Advertisement

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، وأهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة.

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن أمن السليمانية جزء من أمن العراق ولا يمكن القبول بانتهاكه.

وأكد الأعرجي خلال زيارته للسليمانية أن الحكومة العراقية حريصة على تحقيق الأمن في عموم البلاد، وأن انتهاك السيادة في أي مدينة من العراق هو انتهاك لسيادة كل البلاد.

وعقد الأعرجي والوفد المرافق له فور وصوله السليمانية اجتماعا موسعا مع القيادات الأمنية للتحقيق في واقعة قصف المطار، كما زار موقع الحادث.

ودانت بغداد عمليات القصف التركية لمطار السليمانية في كردستان العراق، في محاولة فاشلة لاستهداف مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، ووصفت الحادث بـ"الاعتداءات السافرة".

وطالبت الرئاسة العراقية الحكومة التركية "بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات، ووقف هذه الاعتداءات، وحل مشكلاتها الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية".(الحدث) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-04-11
07:38 | 2023-04-11
07:34 | 2023-04-11
06:57 | 2023-04-11
06:01 | 2023-04-11
05:50 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website