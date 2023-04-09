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عربي-دولي

اشتباكات داخل سجون في هندوراس.. كم بلغ عدد القتلى والجرحى؟

Lebanon 24
09-04-2023 | 03:00
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أودت اشتباكات متزامنة بين سجناء ينتمون إلى عصابات متناحرة في 4 سجون في هندوراس بحياة شخص واحد على الأقل وتسببت بإصابة 7 آخرين.
 
 
وقالت المتحدثة باسم المركز الوطني للسجون ديغنا أغيلار إن الحراس تمكنوا بالتعاون مع وحدات عدة من الشرطة، من استعادة النظام في السجون الأربعة التي اندلع فيها شغب قبل حلول الظلام.
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وتقع السجون الأربعة في مدن تمارا (شرق) وإل بورفينير (شمال) وسانتا باربرا وموروسيلي (شمال غرب).


وأضافت أغيلار: "أدت أعمال الشغب بين أعضاء منظمتين إجراميتين إلى مقتل شخص وإصابة اثنين في سجن سانتا باربرا، وإصابة ثلاثة في موروسيلي واثنين في تمارا".


وقال مصدر في مصلحة السجون للصحافة إن "إحدى المنظمات الإجرامية تلقت تعليمات من الخارج لمحاولة زعزعة الأمن القومي خلال أسبوع عيد الفصح".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن طلقات نارية عدة سمعت داخل السجون لكن السلطات لم تؤكد إذا كان السجناء يحملون أسلحة نارية. (الشرق)
 
 
 
 
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