Advertisement

عربي-دولي

في هذه الدولة.. تغيّر المناخ يؤدي إلى الاتجار بالفتيات الصغيرات!

Lebanon 24
09-04-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1055475-638166286087705283.jpeg
Doc-P-1055475-638166286087705283.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أنّ الهند شهدت خلال وباء كوفيد 19 ارتفاعًا في نسبة الاتجار بالبشر تقارب 28%، حيث تمّ تسجيل 2189 حالة عام 2021.
 
 
ومن الممكن أن تكون هذه الأرقام غير دقيقة مع احتمالات عدم الإبلاغ عن الكثير من الحالات.
Advertisement
وقال سوبهاشري رابتان مدير أحد البرامج المنخصّصة بمحاربة الاتجار بالبشر، للصحيفة: إن تغيّر المناخ هو أحد العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى ذلك في المنطقة.
بدورها، أوضحت الباحثة الاجتماعية أفني ميشر أنّه "على الرغم من عدم وجود دليل واضح على أن النساء والأطفال أكثر عرضة للخطر في أثناء الأحداث المناخية القاسية وبعدها إذا حدثت على نطاق واسع، ولكن هناك مؤشرات تدل على ذلك".


ورأت أنّ تأثيرات أزمة المناخ ليست محايدة بين الجنسين، لكنّ الكوارث تؤثر على المرأة بشكل مختلف.
 
 
ولفتت دراسات إلى أن النساء والأطفال أكثر عرضة للتأثر سلبيًا بتغير المناخ، أو أيّ نوع من الظواهر المناخية المتطرفة الطبيعية.
وقالت الباحثة: "يحدث ذلك أيضًا لأن هناك بالفعل عدم مساواة بين الجنسين، وهذا الأمر يتفاقم في أثناء تغير المناخ".


واضافت: "إذا توفيت الأم في حدث مناخي شديد القسوة، يُنظر إلى الأطفال على أنهم ضعفاء، وعادة ما يرفض الأب تحمّل المسؤولية، ويعتبرهم عبئًا ثقيلًا، ولذلك يتم الاتجار بالفتيات أو بيعهن أو تزويجهن مبكرًا".
وتابعت: "في حال مات الأب، فإن ذلك تحدٍ لربات المنزل اللواتي يصبحن أمهات عازبات وأرامل، وبالتالي يصبح من الصعب الاعتناء بالمنزل". (العربي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-04-11
07:38 | 2023-04-11
07:34 | 2023-04-11
06:57 | 2023-04-11
06:01 | 2023-04-11
05:50 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website