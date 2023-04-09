Advertisement

عربي-دولي

جرحى بسقوط مبنى سكني في مارسيليا وحريق يعيق جهود الإنقاذ (فيديو وصور)

Lebanon 24
09-04-2023 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1055491-638166313222315826.jpg
Doc-P-1055491-638166313222315826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسفر انهيار مبنى سكني مؤلف من 4 طوابق في مرسيليا الفرنسية عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، في حين شب حريق ليعرقل جهود عمال الإنقاذ في بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين. 
 
 
Advertisement
Image
 
وقال عمدة مرسيليا بينوا بايان للصحفيين إن انهيار المبنى في منطقة لا بلين بوسط مرسيليا وقع بعد منتصف اللليل بقليل، وإن أضرارا لحقت بأجزاء من المبنيين المجاورين.
وأضاف: "يوجد حاليا حريق في أنقاض مبنى رقم 17. هذا الحريق يمنعنا من إرسال الكلاب والفرق للبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض".
 
 
وتحدث بايان عن خمسة جرحى تم إجلاؤهم من مبنيين مجاورين تضررا من الانهيار. 
 
 
وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالمبنى مع وجود العديد من أفراد الطوارئ في الموقع.
 
Image
من جهته، قال محافظ المنطقة لوكالة "فرانس برس" إنه من المرجح أن يكون انهيار المبنى تسبب فيه انفجار ناجم عن تسرب للغاز.
 
  
بدوره، أكد قائد فرق الإطفاء التابعة للبحرية أن مئة من رجال الإطفاء يعملون في الموقع، مشيرا إلى أن الأولوية هي لإطفاء الحريق وإزالة الأنقاض للعثور على أشخاص يحتمل أن يكونوا تحتها.  (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-04-11
07:38 | 2023-04-11
07:34 | 2023-04-11
06:57 | 2023-04-11
06:01 | 2023-04-11
05:50 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website