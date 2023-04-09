جرحى بسقوط مبنى سكني في مارسيليا وحريق يعيق جهود الإنقاذ (فيديو وصور)

أسفر انهيار مبنى سكني مؤلف من 4 طوابق في مرسيليا الفرنسية عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، في حين شب حريق ليعرقل جهود عمال الإنقاذ في بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين.
وقال عمدة مرسيليا بينوا بايان للصحفيين إن انهيار المبنى في منطقة لا بلين بوسط مرسيليا وقع بعد منتصف اللليل بقليل، وإن أضرارا لحقت بأجزاء من المبنيين المجاورين.
وأضاف: "يوجد حاليا حريق في أنقاض مبنى رقم 17. هذا الحريق يمنعنا من إرسال الكلاب والفرق للبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض".
وتحدث بايان عن خمسة جرحى تم إجلاؤهم من مبنيين مجاورين تضررا من الانهيار.
وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالمبنى مع وجود العديد من أفراد الطوارئ في الموقع.
من جهته، قال محافظ المنطقة لوكالة "فرانس برس" إنه من المرجح أن يكون انهيار المبنى تسبب فيه انفجار ناجم عن تسرب للغاز.
بدوره، أكد قائد فرق الإطفاء التابعة للبحرية أن مئة من رجال الإطفاء يعملون في الموقع، مشيرا إلى أن الأولوية هي لإطفاء الحريق وإزالة الأنقاض للعثور على أشخاص يحتمل أن يكونوا تحتها. (روسيا اليوم)