جرحى بسقوط مبنى سكني في مارسيليا وحريق يعيق جهود الإنقاذ (فيديو وصور)

أسفر انهيار مبنى سكني مؤلف من 4 طوابق في مرسيليا الفرنسية عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، في حين شب حريق ليعرقل جهود عمال الإنقاذ في بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين.

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وقال عمدة مرسيليا بينوا بايان للصحفيين إن انهيار المبنى في منطقة لا بلين بوسط مرسيليا وقع بعد منتصف اللليل بقليل، وإن أضرارا لحقت بأجزاء من المبنيين المجاورين.

وأضاف: "يوجد حاليا حريق في أنقاض مبنى رقم 17. هذا الحريق يمنعنا من إرسال الكلاب والفرق للبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض".

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A four-storey Building #collapse that sounded like a huge #explosion after the building caught #fire in the southern #French port city of Marseille.



The cause of the #crash and the number of victims are still unknown.

#فرنسا #مرسيليا pic.twitter.com/4t877SyHlE — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) April 9, 2023



وتحدث بايان عن خمسة جرحى تم إجلاؤهم من مبنيين مجاورين تضررا من الانهيار.

وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالمبنى مع وجود العديد من أفراد الطوارئ في الموقع.

من جهته، قال محافظ المنطقة لوكالة "فرانس برس" إنه من المرجح أن يكون انهيار المبنى تسبب فيه انفجار ناجم عن تسرب للغاز.

بدوره، أكد قائد فرق الإطفاء التابعة للبحرية أن مئة من رجال الإطفاء يعملون في الموقع، مشيرا إلى أن الأولوية هي لإطفاء الحريق وإزالة الأنقاض للعثور على أشخاص يحتمل أن يكونوا تحتها. (روسيا اليوم)