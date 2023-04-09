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ليبيا تُعيد افتتاح بئر نفط وغاز في البحر المتوسط

Lebanon 24
09-04-2023 | 05:00
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعادة افتتاح بئر غاز في البحر المتوسط، بعد أن ظل ‏متوقفا لمدة عامين.‏
 
وقالت المؤسسة في بيان رسمي إن شركة مليته للنفط والغاز، نجحت في إعادة فتح البئر الغازي رقم "CW04"، الواقع على منصة صبراته البحرية (حقل بحر السلام)، وذلك بعد توقفه عن الإنتاج منذ 28 كانون الثاني عام 2021، بسبب تعرضه لمشاكل فنية.
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وكشفت أن إجمالي إنتاج البئر سيصل إلى نحو 37 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، فضلا عن أن كمية المكثفات تقدر بنحو 1000 برميل يوميا.


وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن منصة صبراته البحرية، هي "واحدة من أكبر منصات الإنتاج في ليبيا، ويمثل هذا البئر جزءا هاما من عمليات الإنتاج على المنصة". (سبوتنيك)
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