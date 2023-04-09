تنظيمٌ مسلح يتبنى "قصف الجولان".. من هو؟

بعد انطلاق 3 صواريخ باتجاه هضبة الجولان وسقوطها في موقع خال، أعلن فصيل "لواء القدس" في سوريا مسؤوليته عن "استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي" في الجولان السوري المحتل، مشيراً في بيان، اليوم الأحد، إلى أنّ هذا "الاستهداف أتى رداً على الاعتداءات على المسجد الأقصى".

Advertisement

من هو هذا الفصيل؟

1- هو فصيل فلسطيني مسلح موالٍ للحكومة السورية ومن الداعمين للجيش.



2- تأسس هذا التنظيم على الأراضي السورية في 6 تشرين الأول من العام 2013، متعهداً بدعم النظام في حينه. كذلك، تعهد التنظيم عينه في بيانات لاحقة له بـ"تحرير القدس وكل فلسطين بعد تطهير سوريا من الإرهاب".



3- أُعيدت هيكلة هذا التنظيم بدعم روسي في العام 2015، وقد باتت صلاته بالجيش الروسي في سوريا واضحة خلال العديد من المعارك، بحسب ما أفاد تقرير لمجلة "long war journal".



4- الجيش الروسي منح العديد من قيادات هذا التنظيم قلادات تكريم وأوسمة.



5- حالياً، يتبع "لواء القدس" الذي يرأسه محمد سعيد، إلى الفيلق الخامس المدعوم بدوره من قبل روسيا.



6- كان ينتشر هذا التنظيم في حلب سابقاً، قبل نقله إلى محافظة دير الزور.



المرصد ينفي

إلا أن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، رامي عبد الرحمن، أوضح في حديثٍ عبر قناة "العربية" أنّ "الفصيل المسؤول عن إطلاق الصواريخ نحو الجولان هو "لواء القدس في المقاومة" بسوريا، وهو أشبه بمجموعات فلسطينية شبيهة بحزب الله اللبناني، وقد تدرب عناصر هذا الفصيل على يد حزب الله".



وأكد عبد الرحمن أن "هذا الفصيل لا يتبع للجيش الروسي، ويتواجد في درعا، وليس البادية السورية، وهو مختلف عن لواء القدس الأول".



يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن بوقت سابق اليوم أن "طائراته قصفت مجمعاً للجيش السوري وأنظمة رادار ومواقع مدفعية، رداً على إطلاق صواريخ نحو الجولان ليلاً"، وحمل "الدولة السورية المسؤولية عن جميع الأعمال التي تتم على أراضيها".



وأتت تلك التطورات، بعدما أطلقت صواريخ قبل يومين من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية شمالا، ولم تتبنَّها أي جهة، إلا أن إسرائيل رجحت أن تكون حركة حماس مصدرها، وردت بشنّ غارات على غزة وجنوب لبنان.



