"حادثة خطيرة".. تحذير من مواد سامة في الهواء

حذرت الشرطة في مدينة هامبورغ الألمانية السكان، الأحد، من احتمال وجود مواد سامة في الهواء بعد حريق بمنشأة تخزين.



وقال متحدث باسم الشرطة في هامبورغ إنه تم إجلاء نحو 140 شخصا وإنه لا يمكن على الفور تحديد مدى خطورة الوضع. (سكاي نيوز)

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