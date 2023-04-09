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عربي-دولي

هجوم.. وزارة دفاعٍ في دولة عربية تُعلن اختراق حسابها على "إنستغرام"

Lebanon 24
09-04-2023 | 05:48
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بتعرّض أحد حسابات وزارة الدفاع السورية عبر تطبيق "تلغرام"، للاختراق، وفق وكالة "روسيا اليوم".

وأوضحت الوكالة نقلا عن وزارة الدفاع السورية، أنه تم إلغاء الحساب المذكور، كما تم إيقاف جميع الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق "تلغرام".
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وطالبت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في التعاطي مع أية حسابات مزيفة عبر "تلغرام"، أو أية تطبيقات أخرى يمكن أن تنتحل صفة الارتباط بوزارة الدفاع.

وأضاف بيان وزارة الدفاع السورية: "نؤكد أن المصادر الإعلامية الرسمية لوزارة الدفاع على شبكة الانترنت موجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع".
 
وأرفقت الوزارة في بيانها الرابط التالي: www.mod.gov.sy.
 

 
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