هجوم.. وزارة دفاعٍ في دولة عربية تُعلن اختراق حسابها على "إنستغرام"

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وأوضحت الوكالة نقلا عن وزارة الدفاع السورية، أنه تم إلغاء الحساب المذكور، كما تم إيقاف جميع الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق "تلغرام".وطالبت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في التعاطي مع أية حسابات مزيفة عبر "تلغرام"، أو أية تطبيقات أخرى يمكن أن تنتحل صفة الارتباط بوزارة الدفاع.وأضاف بيان وزارة الدفاع السورية: "نؤكد أن المصادر الإعلامية الرسمية لوزارة الدفاع على شبكة الانترنت موجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع".