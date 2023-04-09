ضابطٌ أميركي يكشف مفاجأة عن "أوكرانيا".. ماذا سيجري في الربيع؟

كشف ضابط متقاعد في الجيش الأميركي، اليوم الأحد، أن الهجوم الأوكراني الذي يتم الإعداد له لفصل الربيع، سيؤدي إلى هزيمة أوكرانيا.

وقال الضابط في مقال نشرته صحيفة " 19 فورتي فايف": "خلال الهجوم، ستستخدم أوكرانيا آخر القوات المتبقية في العمليات القتالية. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أخيراً أنّ أوكرانيا فقدت بالفعل الغالبية العظمى من ذلك الجيش المدرّب والمجهز الذي تم إنشاؤه قبل شباط 2022، بدعم من الناتو".

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وأشار إلى أن احتياطيات التعبئة في أوكرانيا على وشك النفاد بالفعل، بينما يوجد في روسيا ملايين الأشخاص في الاحتياط الذين لن يواجهوا مشاكل في الإمداد بسبب الإنتاج القوي والمتزايد للأسلحة والذخيرة.



وذكرت وكالة "رويترز"، هذا الأسبوع، أن أوكرانيا دربت ثمانية ألوية هجومية من ما يسمى بالقوات الهجومية، والتي يبلغ عدد أفرادها الإجمالي 40 ألفًا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة "وايبوركزا"، إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ عندما تجف الأرض ويتحسن الطقس.

ويعتبر الخبراء العسكريون والسياسيون الأوكرانيون والغربيون أن زابوروجيه هي واحدة من أهم المحاور التي يمكن من خلالها الوصول إلى ساحل بحر آزوف من أجل قطع الممر البري إلى شبه جزيرة القرم.