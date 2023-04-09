قدرات خارقة ودقة عالية.. شاهدوا أحدث مسيرات إيران الانتحارية (صور)

كشف الحرس الثوري الإيراني عن أحدث المسيرات الانتحارية، "معراج 532" والتي يبلغ مداها 450 كم قادرة على التحليق حتى ارتفاع 12000 قدم لمدة 3 ساعات وضرب الأهداف بدقة عالية.





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ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا لهذه المسيرات الجديدة.