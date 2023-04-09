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عربي-دولي
قدرات خارقة ودقة عالية.. شاهدوا أحدث مسيرات إيران الانتحارية (صور)
Lebanon 24
09-04-2023
|
06:38
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كشف الحرس الثوري الإيراني عن أحدث المسيرات الانتحارية، "معراج 532" والتي يبلغ مداها 450 كم قادرة على التحليق حتى ارتفاع 12000 قدم لمدة 3 ساعات وضرب الأهداف بدقة عالية.
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ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا لهذه المسيرات الجديدة.
المصدر:
روسيا اليوم
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