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عربي-دولي

قدرات خارقة ودقة عالية.. شاهدوا أحدث مسيرات إيران الانتحارية (صور)

Lebanon 24
09-04-2023 | 06:38
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كشف الحرس الثوري الإيراني عن أحدث المسيرات الانتحارية، "معراج 532" والتي يبلغ مداها 450 كم قادرة على التحليق حتى ارتفاع 12000 قدم لمدة 3 ساعات وضرب الأهداف بدقة عالية.

 
 
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ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا لهذه المسيرات الجديدة.
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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المسيرات

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