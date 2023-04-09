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عربي-دولي

ماذا كشف السفير الروسي في دمشق عن تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا؟

Lebanon 24
09-04-2023 | 07:41
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كشف سفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، عن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا إلى الشهر المقبل.

وفي تصريح لصحيفة "الوطن" السورية بين يفيموف أن انعقاد الاجتماع الذي كان متوقعا يوم غد الاثنين جرى تأجيله إلى بداية أيار المقبل، مؤكدا أن "الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الأطراف المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار".
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وشدد يفيموف على أن "مسار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا طويل ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات".

 
وأكد يفيموف أن "بلاده مستمرة في جهودها لعقد الاجتماع الرباعي"، معبرا عن "تفاؤله بإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية لعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية"، وأضاف: "المسار طويل، لكننا نتقدم في هذا المسار خطوة خطوة"، وفق وكالة "سبوتنيك".
 
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