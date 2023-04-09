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الكويت.. مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة

Lebanon 24
09-04-2023 | 08:10
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صدر مرسوم أميري في الكويت، الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وفق ما ذكرت وكالة "كونا".

وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 23 كانون الثاني الماضي، نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال برلمان 2022.
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وفي 19 اذار الماضي، أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس 2022، وأعادت مجلس 2020. 
 
ولم تحضر الحكومة الثلاثاء الماضي، أولى جلسات المجلس المعاد قانونيا، بالنظر لعدم تشكيلها. (سكاي نيوز) 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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