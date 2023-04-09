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عربي-دولي

بيسكوف: واشنطن تحث الجميع على الالتزام بالقواعد أما موسكو فتدعو للالتزام بالقانون الدولي

Lebanon 24
09-04-2023 | 08:48
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن اختلاف النهج الروسي والأميركي في بناء العلاقات في العالم، يكمن في أن موسكو تسترشد بالقانون الدولي، أما واشنطن فتسترشد بالقواعد.

وأضاف بيسكوف في برنامج تلفزيوني: "يحث الأمريكيون الجميع على الالتزام بالقواعد، ونحث الجميع على العمل والالتزام بالقانون الدولي. هذه أشياء مختلفة، لأن القانون شامل وعالمي، أما القواعد فيقوم البعض بفرضها. وطبعا يؤمن الأمريكيون أنه يجب على الجميع الرقص على أنغامهم فقط، ويجب العيش وفق القواعد التي قاموا بفرضها". (روسيا اليوم) 
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المصدر: روسيا اليوم
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