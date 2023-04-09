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عربي-دولي

وفد إيراني يزور السعودية.. الهدف إعادة فتح السفارة

Lebanon 24
09-04-2023 | 09:15
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ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، أن وفدا فنيا إيرانيا سيزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض.

يأتي هذا بعد عقد اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في بكين في وقت سابق في أول لقاء رسمي من نوعه منذ أكثر من 7 سنوات.
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وجاءت التطورات أيضا بعد اتفاق تم التوصل إليه بوساطة صينية لاستئناف العلاقات بين البلدين.

وذكرت الوكالة الإيرانية: "سيزور الوفد الفني الإيراني سفارة طهران في الرياض وسيجري ترتيبات لإعادة فتح السفارة الإيرانية في السعودية".

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن مسؤولين زاروا إيران لمناقشة إجراءات إعادة فتح البعثات الدبلوماسية للمملكة في إيران.

وقالت وكالة أنباء الطلبة "زار الوفد السعودي السفارة السعودية في طهران هذا الصباح". (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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