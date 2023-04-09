عائدا من بكين.. ماكرون "على أوروبا ألا تصبح تابعة لأميركا"

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من على متن طائرة العودة من الصين في زيارة استغرقت ثلاثة أيام، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة ألا تصبح أوروبا تابعة للولايات المتحدة.وقال في حديث مع عدد من الصفيين، اليوم الأحد "على أوروبا أن تقلص ارتباطها بالولايات المتحدة وأن تتجنب مواجهة محتملة مع الصين بشأن تايوان".كما اعتبر أن أكبر خطر تواجهه أوروبا هو التورط في أزمات لا علاقة لها بها، وفق ما نقلت "بوليتيكو"وشدد على وجوب أن تقاوم الدول الأوروبية الضغوط التي تسعى لتحويلها إلى تابعة لأميركا.كذلك، رأى أن على دول الاتحاد الأوروبي تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي خارج الحدود الإقليمية. وأكد مجددا على نظرية "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح "قوة عظمى ثالثة". (العربية)