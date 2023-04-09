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بلينكن يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع في اليمن والأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
09-04-2023 | 12:30
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية،إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفياً، السبت، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث ناقشا القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الملف اليمني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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وقال المتحدث فيدانت باتيل، في بيان، إن الوزيرين بحثا "التزامهما المشترك بالسلام في اليمن"، كما حث بلينكن على الهدوء في جميع أنحاء المنطقة "وشدد على الضرورة الملحة لتهدئة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وجدد الوزير الأميركي التأكيد على "استمرار التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل التشاور عن كثب مع الشركاء حول كيفية تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة.
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