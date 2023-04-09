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عربي-دولي

اتصال بين الرئيسين الإيراني والسوري يتناول التوتر المتصاعد في المنطقة

Lebanon 24
09-04-2023 | 13:30
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أجرى الرئيسان السوري بشار الأسد والإيراني ابراهيم رئيسي اتصالا هاتفياً تناولا فيه التوتر المتصاعد في المنطقة، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية في بيان الأحد.
      
وقالت الرئاسة إن الاتصال تناول "اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمصلين فيه". 
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وأضافت ان الاسد ورئيسي اعتبرا أن "هذه الاعتداءات تعبر عن السياسة العدوانية للكيان الإسرائيلي ولا تنفصل عن الاعتداءات التي يقوم بها ضد سوريا".
     
ويأتي الاتصال في أجواء من التوتر المتصاعد في المنطقة عقب اقتحام الشرطة الاسرائيلية المسجد الأقصى ليل الثلاثاء الأربعاء، وتعزيز القوات الإسرائيلية لقواتها في الضفة الغربية المحتلة، وبعد حوادث إطلاق صواريخ من لبنان وسوريا وقطاع غزة باتجاه إسرائيل التي ردّت بغارات جوية. 
     
وليل السبت الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن قصفاً برياً وجوياً على مواقع في سوريا بعد إطلاق صواريخ منها باتجاه هضبة الجولان المحتلة.
      
وتعد إيران الحليف الإقليمي الرئيسي لدمشق، وقدمت لها دعما اقتصاديا وعسكريا واسعا منذ اندلاع النزاع في عام 2011، لا سيما عبر نشر ما تصفهم بمستشارين عسكريين في البلاد.
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