معلومات مهمة.. وثائق أميركيّة تكشف الكثير عن مجموعة "فاغنر" الروسية

فيما لا تزال التحقيقات جارية في واشنطن، لمعرفة كيف تسربت عشرات الوثائق العسكرية من البنتاغون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، تكشفت خفايا جديدة من تلك المعلومات.



ففيما بينت هذه الوثائق ضعف الجيش الروسي ومعاناته من نقص المقاتلين والمعدات بعد أن استنزفه القتال والمعارك على الأراضي الأوكرانية، تبلورت قوة مجموعة فاغنر الروسية أكثر فأكثر، على الرغم من دخولها في معارك طاحنة شرق أوكرانيا.

Advertisement

تهريب سلاح من تركيا ففيما بينت هذه الوثائق ضعف الجيش الروسي ومعاناته من نقص المقاتلين والمعدات بعد أن استنزفه القتال والمعارك على الأراضي الأوكرانية، تبلورت قوة مجموعة فاغنر الروسية أكثر فأكثر، على الرغم من دخولها في معارك طاحنة شرق أوكرانيا.

وأظهرت تلك البيانات المسربة أن فاغنر التي تضم في صفوفها آلاف المقاتلين من السجناء والمجرمين السابقين، تعمل بنشاط لتهديد المصالح الأميركية وإحباط مشاريعها في إفريقيا بل التمدد إلى هايتي حتى، تحت أنظار الولايات المتحدة، عبر عرض مساعدتها على حكومة ذلك البلد في مواجهة العصابات العنيفة.



كذلك، كشفت إحدى الوثائق المسرية أن مسؤولين من فاغنر التي يترأسها يفغيني بريغوزين، الذي عرف سابقاً بطباخ بوتين، التقوا سراً بـ "جهات تركية" في شباط، وبحثوا تهريب أسلحة ومعدات لاستعمالها في أوكرانيا، وفق ما نقلت صحيفة "نيو يورك تايمز".



مالي ودور الوكيل

واقترح قادة فاغنر أن تلعب دولة مالي الواقعة في غرب إفريقيا، التي تشكل بؤرة ومركزاً مهماً للمجموعة العسكرية الروسية، دور الوكيل، من أجل الحصول على الأسلحة من تركيا نيابة عن فاغنر.



مع هذا، فقد كشف أحد موظفي الميليشيات الروسية، بحسب الوثيقة، وجود أكثر من 1645 فردًا من فاغنر في مالي، حيث عملت على توفير الأمن للمجلس العسكري الذي تولى السلطة عام 2021.



تسريب وثائق سرية

إلا أن خطة تهريب الأسلحة هذه كشفت مدى الصعوبة التي باتت تواجهها المجموعة من أجل الحصول على العتاد جراء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، على خلفية غزوها لأوكرانيا.



وفي هذا السياق، قال كانديس روندو، خبير أميركي في شؤوون فاغنر ومدير في مؤسسة "نيو أميركا الفكرية": "هذه إشارة مثيرة للاهتمام على أن هناك تدهورًا في قدراتهم العسكريةوتأثير العقوبات الأميركية والأوروبية على تدهور خط الأنابيب".



مع ذلك، فإنه لم يتضح ما إذا كانت الأسلحة نقلت بالفعل من تركيا، أو إذا كانت السلطات التركية على علم بهذا الأمر.



يشار إلى أن 3 مسؤولين أميركيين كانوا رجحوا يوم الجمعة الماضي، وقوف روسيا أو عناصر موالية لها وراء تسريب العديد من الوثائق العسكرية الأميركية السرية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وتليغرام) تتضمن لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى. وحينها، قالوا إن الدفعة الأولى من الوثائق جرى تعديلها على ما يبدو لتقليل عدد القتلى والمصابين في صفوف القوات الروسية.



كذلكن فقد أظهرت مجموعة ثانية من الوثائق أسراراً تتعلق بالأمن القومي الأميركي سواء في أوكرانيا أو الشرق الأوسط والصين، تحمل أختاماً تشير لتصنيفها بأنها "سرية" وسرية للغاية". (العربية)