بالتفاصيل.. إليكم أسماء وزراء الحكومة الكويتية الجديدة

شُكّلت في دولة الكويت، اليوم الأحد، حُكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك بعدما تقدمت الحكومة السابقة باستقالتها لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 23 كانون الثاني الماضي، نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال برلمان 2022.

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وفي 19 آذار الماضي، أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس 2022، وأعادت مجلس 2020.

وتضمّن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الكويتية الوزراء التالية أسماؤهم: