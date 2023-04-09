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بالتفاصيل.. إليكم أسماء وزراء الحكومة الكويتية الجديدة

Lebanon 24
09-04-2023 | 12:37
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شُكّلت في دولة الكويت، اليوم الأحد، حُكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك بعدما تقدمت الحكومة السابقة باستقالتها لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 23 كانون الثاني الماضي، نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال برلمان 2022.
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وفي 19 آذار الماضي، أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس 2022، وأعادت مجلس 2020. 
 
وتضمّن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الكويتية الوزراء التالية أسماؤهم: 
1- طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة.
 
2- د.خالد علي محمد الفاضل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
 
3- د. بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
   
4. فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.
   
5. عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري  وزيرا للاعلام ووزير دولة لشؤون الشباب 
   
6. د.أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.
   
7. د.أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للاشغال العامة.
   
8. د. حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.
  
9. سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية. 
   
10. مي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة.
 
11. د.عامر محمد علي محمد وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية. 
 
12. مطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان.
 
13. محمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة. 
 
14. مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري  وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. 
  
 
 
 
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