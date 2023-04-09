18
o
بيروت
19
o
طرابلس
8
o
صور
18
o
جبيل
8
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
17
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أمرٌ واحد سيحسمُ حرب أوكرانيا.. باحثٌ يعلنه وتفاصيل تكشفه!
Lebanon 24
09-04-2023
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بشق خنادق وحقول ألغام و"أسنان تنين"، يكثف الروس خطوط تحصيناتهم على الجبهة وفي شبه جزيرة القرم، مما يشير إلى انشغال موسكو بالعمل على مواجهة الهجمات الأوكرانية المحتملة في الأسابيع المقبلة.
Advertisement
وفعلياً، فإنّ ذلك يعني أن تمكن قوات كييف من اختراق هذه الخطوط ونجاح مركباتها المدرعة في عبور عدد لا يحصى من الخنادق وحقول الألغام، سيكون أحد العوامل الحاسمة في نجاح أو فشل الهجوم المضاد الأوكراني المعلن في الربيع.
ورأت صحيفة "لوموند" الفرنسية - في تقرير بقلم سيدريك بيترالونغا- أن موسكو بدأت في الصيف بناء خطوط الدفاع الأولى حول ماريوبول ودونيتسك، وكثفت حملة التحصين في الأشهر الأخيرة في كل الجبهات.
ولفتت إلى أن صور الأقمار الصناعية التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" بداية هذا الشهر تُظهر عشرات الخنادق التي حفرت في شبه جزيرة القرم التي هي تحت السيطرة الروسية منذ عام 2014، وذلك يعني مخاوف روسية كبيرة وأن موسكو لم تعد تستبعد هجوما أوكرانيا في شبه جزيرة القرم.
وقال الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ليو بيريا-بينيه إن "قدرة الأوكرانيين على اختراق خطوط الدفاع الروسية، وبالمثل قدرة الروس على الاحتفاظ بها، ستكون حاسمة لتطور الحرب"، بخاصة أن موسكو قررت إكثار التحصينات بعد نجاح الهجوم المضاد الأوكراني في منطقة خاركيف بنهاية الصيف.
حرب استنزاف
ويمثل تكثيف خطوط الدفاع برأي الخبراء العسكريين أحد أعراض تطور الصراع، إذ إن الروس يبنون التحصينات لأنهم أصبحوا يخوضون حرب استنزاف ولم يعودوا قادرين على الحركة. ويوضح تيبو فوييه الباحث في مؤسسة البحوث الإستراتيجية الفرنسية أن هذا هو منطق الحرب العالمية الأولى، فيقول "بسبب عدم قدرتنا على المناورة، فإننا نحفر خنادق لإبطاء العدو ولإتاحة الوقت للتراجع في حالة جيدة عند اختراق الخصم لصفوفنا".
ومع أن "الهدف من الجهاز المحصّن هو إبطاء الخصم من أجل إلحاق خسائر به"، كما يرى مصدر عسكري فرنسي، فإن البعض يشكك في جودة الأنظمة التي أقامتها موسكو. ولذلك يرى مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في مركز التحليلات البحرية بالولايات المتحدة، أن الجيش الأوكراني يستطيع اختراق الخطوط الروسية، لكن الهجمات السابقة تشير إلى أنه يواجه صعوبة في الحفاظ على الزخم بعد تحقيق اختراق".
وإدراكا من الأوكرانيين لصعوبات اختراق هذه التحصينات، طلبوا من الغربيين منذ أشهر معدات تهدف إلى "اختراق" الدفاعات المحصنة والتغلب على العقبات، سواء كانت طبيعية كالأنهار والخنادق أو كانت مما بناه الروس، وقد زودتهم واشنطن بـ14 عربة مدرعة تنشر جسورا متنقلة، بالإضافة إلى عدد غير محدد من وسائل إزالة الألغام، كما وعدت ألمانيا بمدرعات لإزالة الألغام و4 جرافات قوية مع نحو 20 جسرا جاهزا.
ومع ذلك، لا تزال هذه المساعدة غير كافية -وفقا للمحللين العسكريين- ويمكن أن تحدّ من قدرة الأوكرانيين على شن هجوم مضاد كبير، ولذلك "لا يمكن لأوكرانيا الاعتماد على مساعدة كبيرة في هذا المجال، وسيتعين عليها إعطاء الأولوية لمحاور مناوراتها"، كما يقول تيبو فوييه.
(الجزيرة نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان قبل قليل.. منطقة تأثرت بها وهذه قوتها!
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان قبل قليل.. منطقة تأثرت بها وهذه قوتها!
13:42 | 2023-04-10
10/04/2023 01:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. هل توقف العمل بها؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. هل توقف العمل بها؟
14:58 | 2023-04-10
10/04/2023 02:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وتقريرٌ يكشف السبب
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وتقريرٌ يكشف السبب
11:10 | 2023-04-10
10/04/2023 11:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أين شوهدت فيروز بالامس؟
Lebanon 24
أين شوهدت فيروز بالامس؟
09:18 | 2023-04-10
10/04/2023 09:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا.. مفاجأة في طقس لبنان غداً وهكذا ستُصبح الحرارة!
Lebanon 24
تحضّروا.. مفاجأة في طقس لبنان غداً وهكذا ستُصبح الحرارة!
15:47 | 2023-04-10
10/04/2023 03:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2023-04-11
القتال بين هاتين الدولتين قد يؤدي إلى اندلاع أزمة أوسع!
07:38 | 2023-04-11
إضراب للأطباء المتدرّبين لمدة 4 أيام بسبب الأجور في بريطانيا
07:34 | 2023-04-11
حكومة اليابان توافق على حضور ولي العهد وقرينته حفل تتويج ملك بريطانيا
06:57 | 2023-04-11
الدفاع الروسية: مقتل 450 جندياً أوكرانياً في معارك أرتيوموفسك
06:01 | 2023-04-11
هل تنجح الوساطة العمانية في حل الأزمة اليمنية؟
05:50 | 2023-04-11
بدء صفقة تبادل 887 أسيراً بين الحكومة اليمنية والحوثيين.. الخميس
فيديو
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
02:35 | 2023-04-10
11/04/2023 15:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
01:40 | 2023-04-10
11/04/2023 15:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تعرّض للطعن وسط الشارع.. تفاصيل جديدة لآخر لحظات الملياردير الأميركي المقتول (فيديو)
Lebanon 24
بعدما تعرّض للطعن وسط الشارع.. تفاصيل جديدة لآخر لحظات الملياردير الأميركي المقتول (فيديو)
05:00 | 2023-04-08
11/04/2023 15:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact