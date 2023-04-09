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عربي-دولي

كوريا الشمالية لا ترد على الخط الساخن.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
09-04-2023 | 14:30
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ذكرت شبكة "بلومبرغ"، أن كوريا الشمالية لا ترد على الاتصالات الواردة من غريمتها الجنوبية عبر الخط الساخن، منذ يوم الجمعة الماضي، وسط مخاوف من انزلاق التوتر بين البلدين، في ظل انسداد الأفق أمام تسوية ديبلوماسية.
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ولم يتجاوب مسؤولو الدولة الشيوعية المعزولة مع الاتصالات العسكرية الآتية من الجانب الكوري الجنوبي، يوم الأحد، بحسب وكالة "يونهاب".

وفي العادة، يجري الجانبان؛ الكوري الجنوبي والكوري الشمالي، اتصالا عبر الخط الساخن، مرتين في اليوم، في خطوة لأجل إبقاء الحد المطلوب من التنسيق والتواصل بين الطرفين.

وقال مسؤولو وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنهم اتصلوا بكوريا الشمالية عبر الخط الساخن العسكري على الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، يوم الأحد، لكن الاتصال لم يلق أي تجاوب.

ويأتي وقف الرد على مكالمات وسط تزايد للتوتر في شبه الجزيرة الكورية، على إثر تجارب أسلحة قامت بها بيونغيانغ، مؤخرا، وقوبلت بتنديد غربي.

واعتبر خبراء، التجارب الكورية الشمالية، بمثابة رد مباشر على مناورات مشتركة بين جيشي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن "معهد أبحاث علوم الدفاع الوطني في كوريا الديمقراطية أجرى اختبارا على نظام سلاح استراتيجي تحت الماء بين 4 و7 نيسان".

وأضافت أن الغواصة النووية المسيّرة هيل-2 أجرت محاكاة تحت المياه قطعت خلالها مسافة 1000 كيلومتر.
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