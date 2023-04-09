الكونغرس الأميركي يستدعي مسؤولين للتحقيق بسجلات مالية تخص عائلة بايدن





واستدعت لجنة الرقابة كلا من "بنك أوف أميركا"، و"كاثاي بنك"، و"جيه بي مورغان تشيس"، وبنك "إتش إس بي سي"، بالإضافة إلى "ميرفين يان"، الشريك التجاري السابق لـ"هانتر بايدن"، لطلب السجلات المالية، وفق ما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

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واشتكى النائب جيمي راسكين، العضو الديمقراطي الأعلى في لجنة الرقابة، من أن رئيس اللجنة جيمس كومر، جمهوري من كنتاكي، كان يحاول إخفاء المعلومات المتعلقة بالتحقيق من الديمقراطيين في اللجنة. أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، مذكرات استدعاء رؤساء بنوك وشركات للتحقيق بسجلات مالية تخص عائلة الرئيس الأميركي جو بايدن.واستدعت لجنة الرقابة كلا من "بنك أوف أميركا"، و"كاثاي بنك"، و"جيه بي مورغان تشيس"، وبنك "إتش إس بي سي"، بالإضافة إلى "ميرفين يان"، الشريك التجاري السابق لـ"هانتر بايدن"، لطلب السجلات المالية، وفق ما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.واشتكى النائب جيمي راسكين، العضو الديمقراطي الأعلى في لجنة الرقابة، من أن رئيس اللجنة جيمس كومر، جمهوري من كنتاكي، كان يحاول إخفاء المعلومات المتعلقة بالتحقيق من الديمقراطيين في اللجنة.

والشهر الماضي، حددت لجنة الرقابة في الكونغرس، موعد أولى جلسات استماع لنجل الرئيس جو بايدن، حيث يتهمه الجمهوريون بممارسات تجارية دولية غير شرعية، فيما سيشمل التحقيق مع هانتر بايدن أفراداً آخرين من عائلة الرئيس.



ويصر الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي على أن يجيب مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية عن الأسئلة تحت القسم الأسبوع المقبل حول سبب عدم تسليم الوكالة الوثائق المتعلقة بأسرة الرئيس جو بايدن.