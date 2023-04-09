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انهيار جليدي بجبال الألب الفرنسية يودي بحياة 4 أشخاص

Lebanon 24
09-04-2023 | 14:20
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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأحد، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون في انهيار جليدي جنوب غربي جبل مونت بلانك بجبال الألب الفرنسية.

وكتب دارمانان على تويتر، أن الانهيار الجليدي وقع في منتصف النهار على جبل أرمانسيت الجليدي.
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وقال إيمانويل كوكواند المتحدث باسم السلطات المحلية في هوت سافوا، إن ضحايا الانهيار الجليدي كانوا يتزلجون على الجليد، مضيفاً أن هوياتهم لم تتأكد بعد.

وأشار إلى إن الانهيار الجليدي كان كبيراً وامتد لمساحة كيلومتر وعرض 500 متر على ارتفاع 3500 متر.

وقال كوكواند إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة سبب الانهيار الجليدي.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون على تويتر، إن خدمات الإنقاذ تواصل البحث عن مزيد من الضحايا وعبر عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.
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