معرضٌ ضخم.. باريس تعرض لأول مرّة تابوت رمسيس الثاني الفرعونيّ

تشهد العاصمة الفرنسية حدثاً ثقافياً جديداً مرتبطاً بمصر القديمة يتمثل بإقامة معرض ضخمٍ أبرز ما يتضمنه تابون رمسيس الثاني، أحد أبرز الوجوه الفرعونية.

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ويُشكل المعرض الذي يُفتتح الجمعة ويستمر إلى السادس من أيلول في "لا غراند هال دو لا فيليت" حدثاً "استثنائياً" و"نادراً جدا" و"مذهلاً". ووفقاً لمستشارة المعرض العلمية بينيديكت لواييه، فإن "باريس ستكون المدينة الأوروبية الوحيدة التي تستضيف هذا الأمر، والأهم أنها المدينة الوحيدة التي تعرض تابوت رمسيس الثاني، بفضل تعاون غير مسبوق بين فرنسا ومصر".

واستقطب معرض أقيم عن توت عنخ آمون في باريس عام 2019 أكثر من 1,4 مليون زائر، ويبدو أن الاهتمام لن يكون أقلّ مستوى بهذا المعرض الجديد الذي يتناول حياة رمسيس الثاني الذي تُطلق عليه غالباً تسمية "ملك الملوك" وأحياناً "ملك الشمس": وهو من فراعنة الأسرة التاسعة عشرة.



وأعلن المنظمون الخميس أن أكثر من 145 ألف بطاقة دخول بيعت قبل افتتاح الحدث الجديد، أي أكثر من التذاكر التي بيعت قبيل انطلاق المعرض السابق المخصص لتوت عنخ آمون.



وأوضحت لواييه أن رمسيس الثاني هو "الفرعون الذي حكم أطول مدة (67 عاماً)، والذي كانت إحدى زوجاته أجمل امرأة في العالم (نفرتاري، أي ما يعني حرفياً +الأجمل+)، وكانت عائلته الأكبر (عدد أبنائه 50 على الأقل وبناته 60)". وأضافت: "باختصار، كان ملكاً غير عادي".



وتعود آخر "زيارة" لرمسيس الثاني إلى فرنسا إلى عام 1976. ويومها، أسندت إلى علماء فرنسيين مهمة إنقاذ المومياء التي غزاها العفن والفطريات. وبحسب لواييه، فإنّ العلاقات بين البلدين تعززت مذّاك.





