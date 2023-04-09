تقريرٌ إسرائيليّ عن "تنظيم" تبنى "ضربة الجولان" الأخيرة.. ماذا كشف عنه؟

Advertisement

وذكر الموقع أن الكثير من المراقبين الإسرائيليين يرون أن بلادهم تشهد معركة ذات جبهات متعددة انطلقت من الحرم القدسي، وسرعان ما امتدت لتشمل قطاع غزة، ولبنان، والضفة الغربية وسوريا.وأشار الموقع إلى أن فصيل "لواء القدس"، تبنّى إطلاق 3 قذائف من سوريا على جنوب هضبة الجولان لم توقع إصابات، سقطت واحدة في منطقة مفتوحة، والثانية اعترضتها الدفاعات الجوية، والثالثة انفجرت في الهواء، وسقطت شظاياها في الأردن.وقالت صحيفة "معاريف" إن معظم الإسرائيليين لا يعرفون هذا التنظيم، مضيفة أنه "فصيل فلسطيني، تأسس في سوريا في تشرين الأول 2013، للقتال إلى جانب القوات الحكوميّة خلال الحرب في سوريا".وأضافت الصحيفة أن الفصيل يتكوّن بشكل أساسي من فلسطينيين من مخيمات اللاجئين في البلاد، وتعهد أيضاً بـ "تحرير القدس وكل فلسطين، بعد تطهير سوريا من الإرهاب".وذكرت تقارير متفرقة أن التنظيم تكبّد خسائر فادحة، وأعيد تأسيسه عام 2015، وأن عناصر الفصيل تدرّبوا على القتال والسلاح، بتوجيه من مدربين في الجيش الروسي، وأن مؤسس التنظيم، محمد السعيد، كان على اتصال منتظم بقادة الحرس الثوري الإيراني، وأنشأ غرفة عمليات مشتركة معهم.