Advertisement

عربي-دولي

مقتل 6 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات "داعش" في سوريا

Lebanon 24
09-04-2023 | 16:43
A-
A+
Doc-P-1055667-638166807216597205.jpg
Doc-P-1055667-638166807216597205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل 6 سوريين، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي داعش في منطقة البشري بريف دير الزور الجنوبي، أثناء بحثهم عن الكمأة.

وقال مدير الهيئة العامة لمستشفى الأسد في دير الزور مأمون حيزة لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنه وصل إلى المستشفى 6 أشخاص فارقوا الحياة، نتيجة إصابتهم بشظايا في مختلف أنحاء الجسم جراء انفجار اللغم.
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-04-11
07:38 | 2023-04-11
07:34 | 2023-04-11
06:57 | 2023-04-11
06:01 | 2023-04-11
05:50 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website