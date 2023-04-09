مقتل 6 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات "داعش" في سوريا

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قتل 6 سوريين، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي داعش في منطقة البشري بريف دير الزور الجنوبي، أثناء بحثهم عن الكمأة.وقال مدير الهيئة العامة لمستشفى الأسد في دير الزور مأمون حيزة لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنه وصل إلى المستشفى 6 أشخاص فارقوا الحياة، نتيجة إصابتهم بشظايا في مختلف أنحاء الجسم جراء انفجار اللغم.