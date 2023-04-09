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عربي-دولي

زيلينسكي يندّد بقصف روسي تزامناً مع الاحتفال بأحد الشعانين

Lebanon 24
09-04-2023 | 20:25
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ندّد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالضربات الجوية الروسية التي تزامنت مع الاحتفال بأحد الشعانين عند الأرثوذكس أمس، وشملت هجوما أدى إلى مقتل أب وابنته في منزل بمدينة زابوريجيا.
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي: "هذه هي الطريقة التي تحتفل بها الدولة الإرهابية بأحد الشعانين.. هذا يوضح كيف تضع روسيا نفسها في عزلة أكبر عن العالم".
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